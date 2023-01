Es ist noch nicht klar, ob das Handkeesfescht in Lustadt dieses Jahr stattfinden kann. Das schreibt Anette Kloos, Vorsitzende des Vereins Loschter Handkeesfescht, in einer Stellungnahme zur Berichterstattung über die Absage der Fasnachtsumzüge in der Südpfalz.

„Die ehrenamtlich organisierten, großen Feste haben in Rheinland-Pfalz damit keine Zukunft mehr“, schreibt Kloos. Die Änderung des POG Rheinland-Pfalz knebelten gemeinnützige Organisationen und ihre Ehrenamtsvorstände in einer Art und Weise, „dass große Vereinsveranstaltungen nur mit hohen, nicht oder kaum zu bewältigenden Kosten und mit persönlichen Haftungsrisiken der Vorstände“ verbunden seien. Kein Vereinsvorstand sei bereit, für eine genehmigte, sicherheitskonzipierte Festdurchführung „Kredite aufzunehmen, noch mehr Sponsoren anzubetteln und für die Unvernunft, fanatischen Ideologien und Gewaltbereitschaft einiger, weniger Menschen dennoch seine persönliche Existenz zu gefährden“, schreibt Kloos.

Versicherungen werden teurer

Der Hinweis, dass ein Vereinsvorstand die Haftungsrisiken mit einer Haftpflichtversicherung abdecken könne, sei zu kurz gedacht. Die Prognose von Kloos lautet: „Die Versicherungsgesellschaften werden sich angesichts des gestiegenen Gewaltpotentials neu positionieren und sich die Versicherungsrisiken über exorbitant hohe Versicherungsprämien und Haftungsausschlüssen in ihren Versicherungsbedingungen bezahlen lassen.“

Anhand des Beispiels des Handkeesfeschtes erläutert Kloos, warum die Änderungen auch „gesellschaftspolitisch unklug“ seien. Das Loschter Handkeesfescht sei ein Besuchermagnet mit jährlich tausenden von Besuchern aus nah und fern und werde unter dem persönlichen, zeitintensivem Einsatz „Hunderter von Ehrenamtlichen aus verschiedenen Vereinen auf hohem, professionellen Niveau an drei Festtagen unter bereits sehr guten Sicherheitsstandards gemeistert.“

Kettenreaktionen befürchtet

Veranstalter ist der Verein Loschter Handkeesfescht, dessen Vorsitzende Kloos seit 2009 ist. Sie argumentiert, das Fest sei seit Jahrzehnten für zehn Lustadter Vereine „eine unverzichtbare Einnahmequelle.“ Kloos wörtlich: „Hier wird deutlich, dass eine durch die Neuregelungen möglicherweise notwendige Absage des Handkeesfestes eine Kette von weiteren Verlusten an ehrenamtlichen Aktivitäten in der Gemeinde zur Folge hätte.“

Neben dem finanziellen Aspekt hebt sie auch die gesellschaftliche Bedeutung des Festes und seine positive, „die Gesellschaft verbindende Ausstrahlung“ hervor. Für viele Besucher und die „Loschter“ sei das Handkeesfescht der Inbegriff von Heimat, Pfälzer Kultur und Lebensart. „Stirbt das Handkeesfescht, stirbt ein großes Stück unserer gesellschaftlichen Identität.“

Ehrenamtliche bekommen keinen Dank

Kloos verweist darauf, dass der Bundespräsident jedes Jahr am Tag des Ehrenamts Menschen für ihr ehrenamtliches Engagement würdige. In Rheinland-Pfalz habe sie mit Blick auf ein Statement des Innenministerium ein anderes Erleben: „Wir ehrenamtlichen Vorstände erhalten von Innenminister für unseren Dienst an und für die Gesellschaft keinen Dank, geschweige denn einen Schutz, stattdessen einen gewaltigen Tritt in unseren Ehrenamtshintern.“

Kloos fordert daher von der Landesregierung und den Landestagsabgeordneten aller Fraktionen, „den Schutz von uns ehrenamtlichen Vorständen nachzubessern“. Dann werde es weiterhin Faschings- und Festumzüge, Wein-/Volksfeste und örtliche Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz mit Erhalt der gesellschaftlichen Identität geben, wenn gleich unter deutlich teureren Bedingungen

„Sollten sie das nicht tun, so nehmen sie das Sterben des ehrenamtlichen Engagements durch alle Bevölkerungsschichten, das Sterben unserer Festivitäten, gleich welcher Art, sowie das Sterben unserer Kultur und Lebensart billigend in Kauf“, schreibt Kloss und fragt abschließend: „Wollen Sie das wirklich?“