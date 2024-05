Bei strahlendem Sonnenschein wurde am 1. Mai das Handkeesfescht eröffnet. Schon um 11 Uhr waren alle Bänke im Maiblumenwald besetzt. Am Wochenende wird weiter gefeiert: Am Samstag, 4. Mai, von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Dieses Jahr gibt es erstmals drei Fahrradabstellplätze, von denen zwei bewacht werden. Autofahrer haben die Möglichkeit kostenpflichtig nahe des Festplatzes zu parken.