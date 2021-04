Wie schon im vergangenen Jahr wird der Fußball-Club Lustadt (FCL) als Reaktion auf den coronabedingten Ausfall des „Loschter Handkeesfeschts“ am 1. Mai ab 10 Uhr einen „Handkees-Drive-In“ auf dem Sportplatz in Lustadt anbieten. Im Angebot haben die Fußballer neben dem klassischen Handkeesbrot auch ein Butterbrot mit Handkees, ein Brot mit weißem Käse sowie einem Bund Radieschen. Der Verkauf, nur gegen Barzahlung, ist ausschließlich nach vorheriger Bestellung als terminierte Selbstabholung oder per Lieferservice möglich. Bestellungen können bis Mittwoch, 28. April, täglich von 17 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 01607686902 getätigt werden. Beliefert werden neben den Gemeinden der Verbandsgemeinde Lingenfeld auch Bellheim, Hochstadt und Zeiskam. Der FC Lustadt weist darauf hin, dass auf seinem Vereinsgelände die Corona-Regelungen einzuhalten sind und ein Verzehr auf dem Gelände untersagt ist. Eigene Behältnisse zum Transport könnten mitgebracht werden.

Im vergangenen Jahr hat der FCL, der normalerweise auf dem „Loschter Handkeesfescht“ einen Stand betreibt, wo neben Handkees auch Kaffee und Kuchen angeboten wird, sowohl am 1. Mai als auch an Fronleichnam einen „Handkees-Drive-In“ angeboten.