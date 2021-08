Zwischen einem 20-Jährigen und einem 33-Jährigen kam es an der Straßenbahnhaltestelle Geroldsäcker am Samstag kurz nach 21 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. In der Straßenbahn setzten sich die Streitigkeiten fort, wobei der 20-Jährige einen Faustschlag erhielt und sich anschließend wehrte. Der 33-Jährige warf dann eine Glasflasche in Richtung des 20-Jährigen, die diesen verfehlte und glücklicherweise auch keine Fahrgäste in der Bahn verletzte. Eine Streife stellte die Personalien der Streithähne fest. Beide müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.