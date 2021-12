In einem seit mehreren Monaten geführten Ermittlungsverfahren hat die Kriminalpolizei Karlsruhe am Nikolaustag einen deutschen Staatsangehörigen im Alter von 25 Jahren vorläufig festgenommen, teilen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Karlsruhe mit. Dem Mann wird vorgeworfen, mit gefälschten Impfpässen sowie mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Die Kriminalpolizei nahm den Beschuldigten am Dienstag bei dem Versuch fest, 50 mutmaßlich gefälschte Impfausweise zu verkaufen. Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen in Karlsruhe und Karlsbad, bei denen auch zwei Rauschgiftspürhunde zum Einsatz kamen, wurden neben sieben weiteren mutmaßlich gefälschten Impfausweisen auch mehr als 700 Gramm Marihuana sowie eine Machete und eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erließ der zuständige Haftrichter am Dienstag Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Die Ermittlungen dauern an.