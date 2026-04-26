Kaum ist die Handballsaison für aktive Mannschaften vorbei, sind die Vorbereitungen der Handballabteilung für die traditionellen Stadtmeisterschaften für Vereine und Gruppen am Laufen. Vom Donnerstag, 21. Mai, bis Samstag, 23. Mai, läuft dieses beliebte Turnier wieder in der Bienwaldhalle. Vergangenes Jahr waren elf Teams am Start. Die Wettkampfbestimmungen sind den bisherigen Teilnehmern bereits zugegangen. Weitere Interessierte können sie bei Norman Schmalz unter Telefon 0176 98588508, bei Nicki Beyerle unter Telefon 0173 9597405 oder per Mail an die Adresse stadtmeisterschaften@handball-woerth.de beziehen. Anmeldungen sind ebenfalls an diesen Stellen möglich, und zwar bis zum 3. Mai.