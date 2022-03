Der Krieg in Europa weckt in älteren Menschen auch schlimme Erinnerungen an ihre eigene Jugend. Eine davon sind die Hamsterer.

Es waren hungernde Leute aus der Stadt, die mit der Bahn und leerem Rucksack in die Dörfer kamen. Hier gingen sie von Haus zu Haus und baten um etwas zum Essen. Viel war es nicht, was sie bekamen, zwei Hände voll Kartoffeln, einen Viertellaib Brot, ein Ei oder zwei. Aber bis man durch ein Dorf durch war, war der Rucksack gefüllt und man konnte die Lieben zuhause wieder einige Tage über die Runden bringen bis zur nächsten Hamsterfahrt. Kaum jemand entzog sich der Bitte um ein bisschen Nahrung, obwohl man selbst nicht viel hatte. Die ungezählten stillen Helfer haben heute noch Dank verdient.

Daneben gab es auch die Fuggerer, Stadtleute, die mit Bauern auf dem Dorf handelten, Bilder oder Teppiche brachten und dafür Lebensmittel bekamen. Eigentlich war das als Schwarzhandel verboten, aber wie überall galt hier: Man darf sich nur nicht erwischen lassen. Allerdings gab es sehr große Unterschiede, manche Bauern gaben wirklich dem Wert entsprechend, manche nutzten aber auch die Notlage aus. Der Name entstand übrigens nach einer alten bekannten Augsburger Kaufmannsfamilie, Buben benutzten ihn auch unter sich bei kleinen Tauschge-schäften.

Etwas später gab es dann noch die Apfelfahrten. Der Ebbelexpress fuhr bis an den Bodensee und war manchmal so voll, dass sogar Dachplätze belegt waren. Um die Äpfel ging es dann auch, die man von dort in größeren Mengen nach Hause brachte. Ich denke, es war schon nach der Währungsreform, sodass man regulär bezahlen konnte, aber für solche Einzelheiten war ich noch zu jung.