Die Arbeiten für den barrierefreien Ausbau des Rad- und Fußweges entlang des Rheins gehen weiter. Anfang der Woche gibt es eine umfangreiche Baumaßnahme am Leinpfad. Dafür ist schweres Baugerät erfoderlich, das den Germersheimer Stadtteil Sondernheim passieren muss, um zur Baustelle gelangen zu können. Deshalb muss von Montag, 6. September, bis Mittwoch, 8. September, in der Hördter Straße entlang der Hausnummern 1 bis 31, am Rathausplatz vor dem Rathausplatz 6 und der Kirchstraße 57 sowie in der Gartenstraße ein beidseitiges absolutes Halteverbot eingerichtet werden.