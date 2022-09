In Bellheim bestehen derzeit zwei Straßenbaustellen: Anschluss der neuen Umgehungsstraße an die Bundesstraße 9 in Bellheim-Süd und Ausbau der Hauptstraße zwischen Große Kirchstraße (Abzweig nach Zeiskam) und Ortsausgang nach Knittelsheim. Beide Baustellen betreffen die Buslinie 550: Germersheim – Bellheim – Landau. Aufgrund der erstgenannten Baustelle beinhaltet der Baustellenfahrplan 550, der seit 15. August gilt, noch nicht die neue Haltestelle „Posthiusstraße“ (Steig 2; am Briefkasten) in Fahrtrichtung Bellheim und Landau. Grund des fehlenden Eintrages war der frühe Zeitpunkt der Fahrplanerstellung. Der Kreisverwaltung Germersheim ist es nach langem Ringen gelungen, diese Haltestelle in den Taktfahrplan ab 12. Juni zu bringen. Bürgermeister Marcus Schaile führt aus, dass die Haltestelle „Posthiusstraße“ auch in der Baustellenphase von dem Verkehrsunternehmen Hetzler&Pfadt angefahren werde. Im 60-Minuten-Taktverkehr ab Germersheim, Bahnhof um 7.52 bis 19.52 Uhr erreichen die Busse der Linie 550 werktags zur Minute _:01 nach wie vor die Posthiusstraße Steig 2. Weitere Verkehre finden an Schultagen statt. Beobachtungen haben ÖPNV-Berater Klaus Hölderich zufolge gezeigt, dass „Fahrgäste mit der Linie 550 an der Haltestelle ’Germersheim West’ in der südlichen Josef-Probst-Straße zur Minute _:26 Uhr (ab 9.26 Uhr) einsteigen und zum Paradeplatz fahren und wieder zurück zur Posthiusstraße. Wir nutzen also die Regio-Buslinie für einen innerstädtischen Verkehr“.

Durch die Baustelle an der B9 in Bellheim Süd kann der Kleinbusverkehr von Hördt zum Bahnhof Bellheim derzeit nicht mehr fahren. Die Kleinbuslinie 552 Bus endet deswegen von Herxheim via Rülzheim kommend in Sondernheim (Bahnhof) samstags um 08.57, 10.57, 12.57, 14.57, 16.57 und 18.57 Uhr und sonntags um 10.57 und 16.57 Uhr. Nach Ankunft der Stadtbahn S51 aus Germersheim nach Karlsruhe zur Minute _:56 fährt der Kleinbus 552 zur Minute _:02 nach Hördt, Leimersheim und Rheinzabern. In Rheinzabern besteht Anschluss an den Bus 548 nach Kandel. Klaus Hölderich zufolge wird die Baustelle an der B9-Ausfahrt Bellheim-Süd voraussichtlich bis zum Jahresende bestehen, die Sperrung zwischen Hördt und Bellheim wohl bis Ende Februar 2023.