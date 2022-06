Die sieben Haltestellen im Ort für den privaten öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) sollen barrierefrei gestaltet werden. Das will die Gemeinde schnellstmöglich umsetzen – und muss es auch.

Im Personenbeförderungsgesetz ist festgelegt, dass der ÖPNV bis 2022 barrierefrei sein muss. Die barrierefreie Gestaltung sei ein wichtiges gesellschaftspolitisches Ziel, wie es in der Sitzungsvorlage des Gemeinderats hieß. Barrieren seien bei der Nutzung von Verkehrsmitteln ein häufiges Problem. In zahlreichen Fällen stelle sich heraus, dass der barrierefreie Haltestellenausbau am bisherigen Standort aber nur unter erschwerten Bedingungen oder gar nicht möglich sei.

In Rülzheim gibt es sieben Haltestellen für Bus und Bahn. Sie alle haben mehr oder weniger Defizite im Hinblick auf ihre Barrierefreiheit. Die Bauabteilung hat die Haltestellen gemäß den Vorgaben des ÖPNV untersucht. Bei den Haltestellen Bahnhof und Schulzentrum sei ein Ausbau „zwingend erforderlich“, für die Haltestellen Friedhof, Central, Gutenbergstraße, Römerstraße und Hördter Straße sei der Ausbau „notwendig“, hieß es in der Ratssitzung.

Nun müssen Förderanträge erarbeitet und bis September eingereicht werden. Zudem soll ein Ingenieurbüro im Auftrag der Gemeinde Finanzierungsanträge erarbeiten. Es werden Zuschüsse in Höhe von etwa 85 Prozent in Aussicht gestellt. Im Haushalt für 2022/2023 sind für den Ausbau von vier Haltestellen bis 2025 jeweils 80.000 Euro eingeplant. Der Rat ermächtigte Ortsbürgermeister Reiner Hör, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.