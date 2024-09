Was heute umgangssprachlich „Bahnhof Rülzheim“ genannt wird, ist streng genommen ein Bahnhaltepunkt. Und der liegt ein paar hundert Meter vom ursprünglichen Bahnhofsbau entfernt.

Im Jahr 1876 wurde der Bahnhof seinerzeit eröffnet. Im damaligen, mittlerweile denkmalgeschützten Empfangsgebäude ist heute ein Gastronomiebetrieb zu finden. Das Haus mit der roten Ziegelfassade befindet sich in Privatbesitz. Der Bahnhaltepunkt, was es laut Definition in Rülzheim offiziell ist, eröffnete dann im Jahr 2010. Ein paar Hundert Meter vom ehemaligen Bahnhofsgebäude entfernt halten an den zwei Gleisen täglich rund 80 Züge. Laut Auskunft einer Bahnsprecherin steigen 600 Menschen hier täglich ein und aus. Bahnen verkehren unter anderem nach Germersheim, Karlsruhe, Ludwigshafen und Wörth.

Forderung nach drittem Haltepunkt

Bei einer Stippvisite an einem Samstagmorgen geht es gemütlich auf dem barrierefrei gestalteten Areal zu, auf dem auch Busse ankommen und abfahren. Eine Übersichtstafel informiert über die Wander- und Radfahrmöglichkeiten in der Region um Rülzheim und es gibt abschließbare Fahrradboxen. Die angekündigte S-Bahn Richtung Germersheim hält pünktlich. Eine Handvoll Menschen steigt ein und aus. Ein junger Mann holt sich sein Fahrrad aus einer Box und radelt davon. Die Boxen werden laut Gemeinde gut angenommen und sind im Schnitt zu 60 Prozent belegt. Außer dem Bahnhof Rülzheim gibt es in Rülzheim noch die Haltestelle am Freizeitzentrum. Eine dritter Haltepunkt ist schon seit längerem im Gespräch. „Der Bahnhof hat für Rülzheim insbesondere aufgrund des Gewerbegebietes einen sehr großen Stellenwert: Rund 2000 Menschen arbeiten in unserem Industriegebiet und viele davon nutzen den ÖPNV“, so Bürgermeister Reiner Hör auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Regelmäßige Reinigung

„Die S-Bahn-Haltepunkte waren und sind wichtige Standortfaktoren bei der Ansiedlung von Unternehmen in Rülzheim. Daher bemühen wir uns um einen dritten Haltepunkt direkt am Gewerbegebiet. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dafür eine Fläche bereitzuhalten“, so Hör weiter. Während die Gemeinde für die Parkplätze und Gehwege beim Bahnhof zuständig ist, fallen Bahnsteig und Bahnbetriebstechnik in Zuständigkeit der Deutschen Bahn. Die Grobreinigung erfolge laut Bahnsprecherin wöchentlich, zusätzlich werden Vitrinen und das Wartehäuschen einmal im Monat Nass gereinigt.

Die Serie

Das Image von Bahnhöfen ist kein gutes: Zugausfälle, defekte Toiletten, fehlende Barrierefreiheit und unheimliche Unterführungen. Doch wie sieht es zur Zeit tatsächlich „an den Gleisen“ aus? In loser Reihenfolge schauen wir uns die Bahnhöfe und Haltepunkte in der Region genau an.