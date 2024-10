Was für die einen der höchste Kostüm-Feiertag im Jahr ist, jagt den anderen Schauder über den Rücken. Das gilt auch für die Partys im Landkreis.

Alle Jahre wieder ... füllen sich im Oktober die Regale mit Süßkram, stapeln sich die Hexenhüte im Dekoladen und werden die Schnitzmesser für den besonders kreativen Kürbis vor der Haustür ausgepackt: Halloween wirft seinen langen Schatten voraus.

Was einmal eine eher US-amerikanische Tradition war – mitgebracht von den Einwanderern aus Irland und dann mit einer dicken Dosis Konsum versehen –, wird seit den 1990ern auch in Deutschland gefeiert. Befeuert wurde dies angeblich durch eine „Fachgruppe Karneval“ der Spielwarenindustrie. Denn aufgrund des Golfkriegs waren Faschingszüge abgesagt worden, entsprechend wollte man den Verkauf von Kostümen wieder ankurbeln.

Ob dem wirklich so war? Vielleicht ein Mosaiksteinchen von vielen. Dazu kommt, dass Menschen nunmal gerne feiern – was auch immer. Halloween wurde auch durch Kinofilme weltweit immer bekannter. Die traditionellen christlichen Feiertage verlieren zudem an Bedeutung – und wenn man sich den knallbunten gruselig-fröhlichen Halloweenabend im Vergleich zum nachdenklich-grauen Allerheiligentag ansieht, weiß man schon, wer mehr „Gefällt mir“ – neudeutsch: Likes – bekommt.

Natürlich scheiden sich an Halloween die Geister: Was für die einen ein großer Spaß ist, ist für die anderen „ein weiterer Ami-Kram, den man nicht braucht“. Wie gut also, dass man die Wahl hat: Einen Kürbis mit Kerze aufstellen und an der Haustür Süßkram verteilen, beziehungsweise selbst in Verkleidung um die Häuser ziehen – oder es einfach lassen.

Das gilt auch für Veranstaltungen: Eine Halloweenparty am 31. Oktober in der Kandeler Bienwaldhalle mit der Deutsch-Rock-Band Saftwerk oder eine Horror-Night-Halloween, ab 21.30 Uhr in der Wörther Bienwaldhalle oder – schon am 26. Oktober – in Leimersheim „Musikverein Meets Halloween“ ab 19.30 Uhr in der Hugo Dörrler Halle oder ...

Und auch hier gibt es einen Gegenpol: ein Konzert der „Livin music family“ in Schwegenheim just an Halloween. Die Partyband gastiert im Bürgerhaus und hat in ihrer Einladung eine große Bitte stehen: „Lasst eure Kostüme zu Hause! Kommt in euren besten Party-Outfits und zeigt uns, dass ihr zum Tanzen da seid, und nicht zum Gruseln!“ Die Gänsehautgarantie bestehe eher durch die Band auf der Bühne. Nun denn.