Halloween steht am 31. Oktober bei vielen Gruselfans schon fest im Kalender. Hier ist ein kleiner Überblick über einige Veranstaltungen im Kreis.

Ab 21.30 Uhr wird am Donnerstag in der Bienwaldhalle Wörth die Horror-Night-Halloween gefeiert. Einlass ist ab 18 Jahren, versprochen wird eine Gruselarena, in der DJ NJ, DJ Lunex und DJ Tennic auflegen. Gespielt wird Musik der 2000er, 2010er und aktuelle Hits.

Eine Halloween-Party richten die Südpfalz-Tiger ab 20 Uhr in der Oldtimerscheune Ottersheim aus. Auch hier ist der Eintritt erst ab 18 Jahren erlaubt. Es spielen „The Insaneshells“ und „Super Sonix“, später legt ein DJ auf.

Zum ersten Mal lädt der TSV Kandel Handball zu einer Halloweenparty in die Bienwaldhalle in Kandel ein, Einlass ist ab 19 Uhr. Zunächst spielt The Spell, eine Band aus Annweiler, die aus Teenagern im Alter von 16 bis 18 Jahren besteht. Danach steht die Deutschrock-Band Saftwerk auf der Bühne.

Außerdem steht an Halloween auch das letzte Nachtklettern im AbenteuerPark Funforest auf dem Programm. Da die Plätze begrenzt sind, wird eine vorherige Anmeldung empfohlen.

Es gibt auch Events extra für Kinder: In Sondernheim veranstaltet Jessica Kersten alias „Helfendes Mami Herz Jessi“ mit ihrem Team eine Halloween-Party für Kinder. Diese findet dieses Jahr zum ersten Mal an der Tulla-Schule in Sondernheim statt (Schulstraße 3). Los geht es am Donnerstag, 31. Oktober, um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, eingeladen sind alle Kinder aus dem Landkreis Germersheim, die Spaß am Gruseln haben. Da es sich um eine Privatinitiative handelt, ist jede Unterstützung unter 0176 27587312 willkommen.

Bei Gruselführungen für Kinder ab 6 Jahren, am 30. und 31. Oktober jeweils um 18.30 Uhr, wird gemeinsam mit dem Gerippe Hubertus das Gespenst Willi gesucht.

In Schaidt wartet das Horrorhaus noch am 30. und 31. Oktober von 18 bis 19 Uhr auf jüngere Besucher („Kids Pass“). Für die älteren Gruselfans gibt es in der Zeit von 19 bis 22 Uhr den „Fright Pass“. Eine vorherige Ticketbuchung unter https://7roomshorrorhaus.de wird empfohlen.

Und wer auch am Wochenende noch nicht genug von Geistern hat: Am Samstag, 2. November, gibt der moderne Chor mamaspapas sein nächstes Konzert in der Turn- und Festhalle Rheinzabern – es steht unter dem Motto „Ghost“.