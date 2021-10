Kleine und große Hexen haben an Halloween eine neue Anlaufstelle: Eine Familie in Germersheim will nach der Corona-Zeit freundlichen Grusel bieten und hat das Haus passend dekoriert.

Knallbunte Kürbisse, fröhliche Geister, langbeinige Spinnen: Familie Eichmann-Müller hat ihr Haus in der Konrad-Adenauer-Straße 16 in Germersheim zum ersten Mal liebevoll dekoriert. Die eigenen Kinder sind zwar schon ausgeflogen. Aber man wolle nach der Coronazeit den Nachbarskindern und anderen Halloween-Begeisterten etwas Schönes bieten, sagt das Ehepaar. Auch eine Weihnachtsdekoration ist schon in Planung.