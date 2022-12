Der Preis für die Benutzung des Hallenbads in Lingenfeld wird von zwei auf drei Euro angehoben. Notwendig wird dies, wie Bürgermeister Frank Leibeck (SPD) in der Sitzung des Verbandsgemeinderats erläuterte, weil die Erlöse aus den Eintrittsgeldern ab 2023 umsatzsteuerpflichtig werden und die stark gestiegenen Energiekosten das Defizit beim Betrieb des Bads weiter steigen ließen. Das Hallenbad zu betreiben sei trotz des Defizits von jährlich rund 500.000 Euro wichtig, insbesondere um Grundschulkindern das Schwimmen beizubringen und dem Gesundheitsaspekt für Senioren durch die vielen angebotenen Kurse gerecht zu werden, so Leibeck. Thomas Krauß (FWG) hielt die vorgesehene Erhöhung für auswärtige Vereine und sonstige Sportkurse um fünf Euro pro Betriebsstunde für zu wenig. Auf seinen Vorschlag hin werden die Preise hier von 30 auf 45 und von 50 auf 60 Euro erhöht.