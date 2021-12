Michael Humbert vom gleichnamigen Germersheimer Architekturbüro informierte im Gemeinderat über unterschiedliche technische und gestalterische Möglichkeiten des geplanten Anbaus an die Gemeinschaftshalle in Berg.

Der Anbau sollte ursprünglich bereits bei Generalsanierung als „Gute Stube“ an die Halle angebaut werden, wurde jedoch mangels Finanzierung nicht genehmigt. Inzwischen gibt es hierfür LEADER-Zuschüsse, so dass ein Raum für etwa 80 Personen gebaut werden kann, der in Zukunft dem Gemeinderat, für Vereinsaktivitäten und zur privaten Vermietung zur Verfügung stehen wird.

Der Architekt erläuterte verschiedene Möglichkeiten zur Anbindung an das Hauptgebäude. Im Innenbereich wird es einen großen Raum mit Theke sowie kleinere Nebenräume geben. Mit einem strapazierfähigen Eiche-Industrieparkett, entsprechender Wandgestaltung und einem Lichtkonzept gelte es, eine gesellig-gemütliche Raumatmosphäre zu schaffen. Mit dem Baubeginn sei im Februar 2022 und mit der Fertigstellung nach einem Jahr zu rechnen. Humbert sprach die derzeit prekäre Situation bei Materiallieferungen und Handwerkereinsatz an, versicherte aber, dass man auf die Fristen der Fördermittel Rücksicht nehmen werde.