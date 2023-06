In Berg ist die Fertigstellung des Anbaus an der Gemeinschaftshalle in greifbare Nähe gerückt. Der Innenausbau ist bis auf den Einbau von Küche und Ausschank sowie die Außenanlagen fast fertiggestellt. Dieser Anbau wird zur zusätzlichen Nutzung bei Hallenveranstaltungen gebraucht. Vor allem aber steht er für Vereinsaktivitäten zur Verfügung und kann für private Veranstaltungen gemietet werden.