Am Freitag gegen 8.15 Uhr geriet eine Lagerhalle am Ettlinger Seehof in Brand. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort und haben die Lage im Griff. Durch das in der Lagerhalle untergebrachte Strohlager gestalten sich die Löscharbeiten als recht aufwendig und dauern derzeit noch an. Rund 400 in der Halle befindliche Strohballen wurden nach und nach aus dem Lager transportiert. In der Scheune untergebrachte Rinder wurden aus dem Gefahrenbereich gebracht. Ermittlungen zu der Brandursache dauern derzeit noch an. Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Der Sachschaden wird nach aktuellem Stand auf rund 150.000 Euro geschätzt.