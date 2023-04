Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der Hahnenhof bei Oberschlettenbach hat Erfolgsgeschichte geschrieben. Aus einer „Bruchbude“ wurde eine Freizeitstätte, die man im Dekanat ein Jahr im Voraus buchen muss.

Wer es nicht weiß, dem fällt an dem großen Haus an der Landstraße zwischen Vorderweidenthal und Darstein an der Abbiegung nach Oberschlettenbach an Wochentagen nichts Besonderes