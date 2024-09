Das Herxheimer Chawwerusch-Theater gibt am Samstag, 7. September, um 20 Uhr, ein Gastspiel in Hagenbach. Auf der Open Air-Bühne im Zentrum rund um den Kirchplatz kommt dann das Stück „Don Quijote – Eine Einladung zum Scheitern“ zur Aufführung.

Das Stück – frei nach dem bekannten Roman von Cervantes – handelt von einem Landadeligen, der sich mit der Wirklichkeit nicht zufrieden gibt. Inspiriert von vielen Ritterromanen wählt er seinen Nachbarn Sancho Pansa zum Knappen und zieht los, um als selbsternannter Ritter Don Quijote die Welt zu verbessern. Sie kämpfen sich von einem irrwitzigen Abenteuer in das nächste, scheitern immerzu und verlieren doch nicht den Mut dabei.

Der Kartenvorverkauf läuft noch bis Freitag, 6. September, in der Postagentur Frank in Hagenbach und online bei www.pfalzshow.de. Mögliche Restkarten gibt es dann noch an der Abendkasse ab 18.30 Uhr. Es herrscht freie Platzwahl. Der örtliche Verein Hagenbacher Wölfe bewirtet das Event mit Snacks und einer Getränkeauswahl. Bei schlechter Witterung findet die Aufführung im Kulturzentrum statt.