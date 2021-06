Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Mittwoch, 2. Juni, ein 19-jähriger polnischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Er steht im dringenden Verdacht, am frühen Dienstagmorgen im Schlossgarten in Karlsruhe einen 19-Jährigen räuberisch erpresst zu haben und zuvor bei einer gefährlichen Körperverletzung gegen einen 21-Jährigen beteiligt gewesen zu sein, informieren Polizei und Staatsanwaltschaft.

Zunächst sei eine dreiköpfige Tätergruppe und eine fünfköpfige Personengruppe gegen 1.20 Uhr im Schlosspark aufeinandergetroffen. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, die eskalierte. Dabei sollen der 19-jährige Beschuldigte und ein 18-Jähriger den 21-Jährigen niedergeschlagen und anschließend mehrfach mit den Füßen traktiert haben. Der 21-Jährige erlitt Kopfverletzungen, die einer medizinischen Versorgung im Krankenhaus bedurften.

Als ein 19-Jähriger die Polizei verständigte, soll ihm der Beschuldigte gefolgt sein, ihm mit Schlägen gedroht und ihn aufgefordert haben, seine Wertgegenstände auszuhändigen. Aus Angst vor Gewalt folgte der 19-Jährige der Aufforderung. Danach seien die Täter geflüchtet, konnte aber kurz darauf festgenommen werden.