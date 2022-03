Leimersheim. Der Hafen in Leimersheim wird derzeit ausgebaggert. Sand und Kies verstopfen die Zufahrt zum Hafen und gefährden dadurch den Bootsverkehr.

Aufgrund des derzeit niedrigen Pegelstands des Rheins ist die Gelegenheit für die Arbeiten mit einem Bagger mit Langarmausleger günstig. Die Maßnahme ist in regelmäßigen Abständen erforderlich, da der Hafen eine „Verladungstendenz“ hat. Das bedeutet, dass er mit der Zeit durch so genanntes Geschiebe aus Rheinkies und Sand verstopft, das durch die Strömung auf der Flusssohle entlanggedrückt wird. So entsteht eine Kiesbank, die die Hafeneinfahrt verkleinert und dazu führen kann, dass Boote auf Grund laufen.

Derzeit laufen erste Voruntersuchungen, um die Ursache für diese Verladungstendenz ermitteln und womöglich eine dauerhafte, nachhaltige Lösung für den Hafen finden zu können. Bis es soweit ist, sind regelmäßige Ausbaggerungen erforderlich. Durchgeführt werden die Arbeiten durch das Kieswerk Markus Wolf, die Kosten liegen zwischen 4000 und 5000 Euro.