Durch die offene Balkontür verschaffte sich am Donnerstagmorgen ein Eichhörnchen Zutritt zur Wohnung einer Frau aus Karlsruhe-Mühlburg. Da das Tier wild umhersprang und sämtliche Versuche, es wieder nach draußen zu leiten scheiterten, rief die Frau in ihrer Verzweiflung die Polizei zu Hilfe. Nachdem diese eingetroffen war, fehlte von dem haarigen Eindringling allerdings jede Spur. Vermutlich hat das Tier dann doch ohne fremde Hilfe den Ausgang über den Balkon zurück nach draußen genommen. Die Polizei warnt an dieser Stelle zu Vorsicht. Offene Türen oder gekippte Fenster könnten auch weniger possierliche Zeitgenossen zum Eintritt verleiten.