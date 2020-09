Durch den Brand zweier Hütten am Donnerstagabend in einer Kleingartenanlage in der Carl-Metz-Straße gab es eine starke Rauchentwicklung, die auch auf der B10 im Bereich des Mühlburger Bahnhofs für eine Sichtbehinderung und für Brandgeruch sorgte. Gegen 22.45 Uhr waren die Hütten in Flammen aufgegangen. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr standen sie bereits im Vollbrand und wurden von dem Feuer auch völlig zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Möglich wäre ein technischer Defekt im Bereich der elektronischen Geräte aber auch eine fahrlässige Brandstiftung ist bislang nicht auszuschließen, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei ermittelt.