In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Schrebergartenanlage neben dem Rewe-Markt in Hagenbach zu mehreren Einbrüchen in die dortigen Hütten. Die Täter wurden haben die Hütten gewaltsam geöffnet und Gegenstände wie Stromaggregate und Wasserpumpen mitgenommen, teilt die Polizei mit. Der Schaden liege bei rund 1000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Wörth, Telefon 07271 92210.