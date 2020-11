Eine Hundebesitzerin ging am späten Montagabend mit ihrer American-Staffordshire-Hündin in der Grünewaldstraße in Karlsruhe spazieren. Gegen 23.30 Uhr kam ein ihr unbekannter Hund auf sie zu gerannt und verbiss sich im Hals ihrer Hündin. Daraufhin rief der Hundehalter seinen Hund ab, weigerte sich der Hundebesitzerin gegenüber seine Personalien herauszugeben und ging weiter. Die Hündin wurde mit mehreren blutenden Bissverletzungen am Hals zum Arzt gebracht. Der Hundehalter wird als zirka 30 Jahre alt und südländisch aussehend beschrieben. Er hatte einen dunklen 3-Tage-Bart und war mit Windbreaker-Jacke mit der Aufschrift „Napapijri“ bekleidet. Zeugen werden geben sich bei der Polizeihundeführerstaffel unter Telefon 0721 6633980 zu melden.