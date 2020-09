Der Bund hält die Errichtung einer temporären Anschlussstelle an die B 9 für den Bauverkehr zur Errichtung des Hochwasserrückhalteraums Hördter Rheinaue für möglich. Dies teilen der Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart und der Landtagsabgeordnete Martin Brandl (beide CDU) mit. Dies wurde Gebhart bereits im Sommer in Gesprächen im Bundesverkehrsministerium in Aussicht gestellt. Nun bekräftigte Verkehrsstaatssekretär Steffen Bilger gegenüber Gebhart auch schriftlich, dass der Bund der von den betroffenen Gemeinden favorisierten Variante positiv gegenüberstehe. Somit könnte aus Sicht des Bundes für die Bauzeit eine zusätzliche Anbindung an die B9 zwischen Kuhardt und Neupotz geschaffen werden, um die betroffenen Gemeinden vom Lkw-Verkehr zu entlasten.

„Das Land muss nun zu seiner Zusage stehen, dass die Verkehre für den Bau des Hochwasserrückhalteraums nicht zulasten der Ortslagen gehen dürfen“, so Gebhart und Brandl. Wichtig sei zudem, dass künftig die Kieslaster, unabhängig vom Baustellenverkehr, ebenfalls die temporäre Anbindung an die B 9 während der Bauzeit nutzen können.