Die Anbindung der Bauzufahrt für den Reserveraum Hördter Rheinaue und das Umleiten des Kiesverkehrs über eine neue Straße – weg von den Ortsdurchfahrten – wird von den Kommunalpolitikern fast aller Parteien als wichtig erachtet. Wahrscheinlich wird es jedoch nur einen temporären Anschluss an die B9 geben.

Bundestagsabgeordneter Thomas Gebhart und der Landtagsabgeordnete Martin Brandl (beide CDU) haben sich für eine gute Lösung bei der Bauzufahrt in Briefen sowohl gegenüber dem Verkehrsministerium in Mainz als auch gegenüber dem Bundesverkehrsministerium eingesetzt. Gebhart hat sich laut einer Pressemitteilung zudem in einem Gespräch mit dem Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesverkehrsminister Steffen Bilger in Berlin für die Belange der Anliegergemeinden stark gemacht und Möglichkeiten erörtert. Brandl und Gebhart möchten „eine vernünftige Lösung für die Anliegergemeinden“. Das Land müsse zu seiner Zusage stehen, dass die Verkehre nicht zu Lasten der Ortslagen gehen dürfen.

Das Bundesverkehrsministerium äußerte laut den Abgeordneten sein Verständnis für den Wunsch nach einer temporären direkten Baustellenanbindung an die B 9, so dass der Baustellenverkehr im Zusammenhang mit dem Reserveraum nicht durch die Orte geführt werden muss. „Für einen ganz wichtigen Punkt halten wir, dass künftig die Kieslaster, unabhängig vom Baustellenverkehr, ebenfalls die temporäre Anbindung an die B 9 während der Bauzeit nutzen können. Das Bundesverkehrsministerium hat signalisiert, für die Prüfung dieses Punktes einzutreten. Das ist ein gutes Ergebnis“, sind sich Gebhart und Brandl sicher.

Bei dem neu zu schaffenden Anschluss an die B 9 wird es sich Brandl und Gebhart zufolge „wohl nur um einen temporären Anschluss handeln“. Eine dauerhafte Anbindung wird aufgrund der nicht gegebenen Mindestabstände als nicht realisierbar erachtet. Auch der Landesverkehrsminister Wissing hatte geschrieben, dass er „keine Realisierungschancen“ für eine dauerhafte Anschlussstelle in diesem Bereich sieht. Nun ist laut den Abgeordneten das Land „in der Pflicht“. Falls es noch eine realistische Möglichkeit für eine dauerhafte Entlastung der Anliegergemeinden vom Kiesverkehr gibt, „dann muss das Land zeitnah ein Konzept vorlegen“. Darüber hinaus soll das Land prüfen, ob auch während der Bauzeit der Kiesverkehr über die Bauzuwegung geleitet werden kann.