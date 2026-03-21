Das Hördter Ehepaar Regine und Thomas Fabian hat kürzlich sein Spiel „Flitze Flatze Bärentatze“ auf den Markt gebracht. Worum es geht und was für besondere Spannung sorgt.

Karten werden gedreht, Wege entstehen und im nächsten Moment ist alles wieder anders. Genau diese Dynamik wollten Regine und Thomas Fabian erreichen, als sie ihr neues Brettspiel entwickelten. Seit mehreren Jahren beschäftigen sich die leidenschaftlichen Spielefans mit der Entwicklung von Spielen. Das Durchhaltevermögen hat sich gelohnt: Das Spiel „Flitze Flatze Bärentatze“ ist nun auf dem Markt.

„Spiele verbinden Menschen“, sagt Regine Fabian im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Es ist einfach schön zu sehen, wenn Familien oder Freunde zusammen am Tisch sitzen und gemeinsam Spaß haben.“ Regine und Thomas Fabian spielen jedoch nicht nur gerne, sondern befassen sich auch intensiv mit der Entwicklung von Spielen. Ein spannender, aber auch schwieriger Markt, wie sie im Laufe der Zeit erlebt haben. Ob Karten- oder Strategiespiele: Fast alles hat das Ehepaar aus Hördt bereits entwickelt. Den großen Erfolg bringt nun ihr Familienspiel „Flitze Flatze Bärentatze“, das beim Zoch Verlag erschienen ist.

Spieler übernehmen die Rolle von Lachsen

Mehrere Verlage hätten sich auf dem jährlich stattfindenden Spieleautorentreffen in Göttingen für ihre Erfindung interessiert, berichten die beiden. Woran das liegt? „Das Besondere an dem Spiel ist eine ungewöhnliche Mechanik: die sogenannte Rotations-Legetechnik“, verrät Thomas Fabian. Dabei werden Karten nicht nur auf das Spielfeld gelegt, sondern können auch gedreht und über andere Karten gelegt werden. „Dadurch bleibt das Spielfeld ständig in Bewegung“, erklärt er. „Ein Weg, der gerade noch frei war, kann im nächsten Moment plötzlich blockiert sein.“

In dem Brettspiel übernehmen die Teilnehmer die Rolle von Lachsen, die vom Meer zu ihren Laichgebieten schwimmen müssen. Doch jeder Spieler hat eine geheime Farbe und alle bewegen die Fische gemeinsam auf dem Spielfeld. „Man versucht natürlich, die eigenen Lachse nach vorne zu bringen, ohne sich zu verraten“, sagt Regine Fabian. „Das macht einen großen Teil der Spannung aus.“ Zusätzliche Unruhe bringt eine besondere Figur: Bär Babbel. Sobald drei gleichfarbige Fische sichtbar werden, taucht der Bär auf und sorgt für Chaos im Fluss.

Reich wird man von Spiele-Entwicklung nicht

Die Idee für das Spiel entstand bereits 2023. Danach folgten zahlreiche Testpartien und Änderungen. „Man probiert viel aus und verwirft auch wieder einiges“, erzählt Thomas Fabian. „Bis sich alles wirklich rund anfühlt.“ Nun erscheint das Spiel offiziell im weltweiten Handel, in China ist es bereits separat durch einen anderen Verlag auf dem Markt. Das Ehepaar gibt auch einen Einblick in die Spielebranche, die ähnlich wie der Buchmarkt funktioniert: Viele Entwickler stellen auf Messen ihre Spiele vor und hoffen auf eine Zusammenarbeit mit einem Verlag, der über das entsprechende Netzwerk und Marketing verfügt. Das wiederum ist unerlässlich, wenn ein Spiel im Einzelhandel oder bei Onlineplattformen wie Amazon erscheinen soll.

Welche Spiele die Verlage letztlich auswählen, lässt sich jedoch kaum vorhersagen. „Ablehnungen werden oft nicht einmal begründet“, sagt Regine Fabian. Mehrfach habe sie in den vergangenen Jahren darüber nachgedacht, die Entwicklung von Spielen aufzugeben. Doch ihr Mann Thomas habe sie immer wieder motiviert weiterzumachen. Nun wird diese Ausdauer mit der „Bärentatze“-Veröffentlichung belohnt. Reich werde man davon allerdings nicht, sagen die beiden schmunzelnd. Doch darum gehe es ihnen auch nicht, für die Fabians zählt die Verbindung zwischen den Generationen. „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“, lautet das Motto. Die nächsten Ideen im Hause Fabian sind längst in Arbeit.

Info

„Flitze Flatze Bärentatze“, Zoch Verlag, für zwei bis fünf Spieler ab sechs Jahren. Eine Partie dauert etwa 30 Minuten.