Der Nabu und das Land sitzen am Verhandlungstisch. Es geht um das Hochwasser-Reservebecken in der Hördter Au. Ziel ist eine Einigung ohne Gerichtsurteil.

Der Naturschutz NABU geht juristisch gegen den geplanten Hochwasser-Reserveraum Hördter Au und damit gegen das Land Rheinland-Pfalz vor. Bis aufs Letzte verhärtet scheinen die Fronten aber noch nicht: Die Klage ruht, es gibt Versuche, die Kritikpunkte an dem Mammutprojekt zwischen Leimersheim und Sondernheim außergerichtlich zu lösen. Um was geht es?

Cosima Lindemann, die Landesvorsitzende des NABU, nennt auf RHEINPFALZ-Nachfrage nicht jeden einzelnen Einwand gegen das Vorhaben. Deutlich wird jedoch, dass die Naturschützer erhebliche ökologische Risiken durch den Bau des Reserveraums in dem Schutzgebiet und „besonders sensiblen Landschaftsraums“ sehen. Akut gefährdet seien beispielsweise die Moorfrosch-Population, aber auch zahlreiche andere Arten und Habitate. Es bedürfe „eines ausgewogenen Konzepts von Ausgleichs-, Ersatz- und Minimierungsmaßnahmen“. Die Bedeutung des Hochwasserschutzes erkennt der NABU an. Ziel der Klage sei nicht, das Projekt zu verhindern, sondern Natur- und Hochwasserschutz in Einklang zu bringen.

Unweit des Ortsrands von Hördt beginnt die Rheinaue. Archivfoto: Natascha Ruske

Der Rückhalteraum in der Hördter Au soll rund 890 Hektar groß und nur bei Extrem-Hochwasser geflutet werden. Die Au soll bis zu 32 Millionen Kubikmeter Rhein-Wasser fassen. 20 Jahre lang wurde darüber geredet und um Kompromisse unterschiedlicher Interessen gerungen. Im September 2025 war der 280 Seiten dicke Planfeststellungsbeschluss fertig und das Projekt genehmigt. „Der NABU erkennt an, dass man seitens der Behörden ein transparentes und ausführliches Beteiligungsverfahren geführt hat und um Lösungen bemüht war“, so die Vorsitzende. „Am Ende sehen die Umwelt- und Naturschutzverbände (...) aber zentrale Anliegen des Naturschutzes nicht berücksichtigt. Um die Möglichkeiten einer rechtlichen Kontrolle zu wahren, wurde daher fristwahrend Klage eingereicht.“ Die Naturschutzverbände BUND, GNOR und Pollichia unterstützen das Vorgehen.

In den Auen leben unzählige geschützte und bedrohrte Tierarten. Archivfoto: van

Auf Initiative des Mainzer Umweltministeriums sowie der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, die den Reserveraum plant, habe sich der NABU zu Gesprächen bereit erklärt. Ziel sei „Kritikpunkte im Dialog und nach Möglichkeit außergerichtlich auszuräumen“. Daher wurde die Klage beim Oberverwaltungsgericht vorerst ruhend gestellt. Auch vor Ort gibt es Vermittlungsansätze: Cosima Lindemann und die frühere Forstamtsleiterin Monika Bub haben sich mit Landrat Martin Brandl getroffen. Fachliche Hinweise von Verbänden wie dem NABU müssen ernst genommen, so der Landrat im Anschluss an das Treffen. Sachlicher Austausch sei wichtig. „Für mich ist aber klar: Der Hochwasserschutz des Landkreises hat absolute Priorität“, so Brandl. „Es darf aufgrund der NABU-Klage, in der Anpassungen gefordert werden, nicht zu Verzögerungen bei den Hochwasserschutzmaßnahmen kommen.“

Zu Jahresbeginn ging das Land davon aus, dass sich die Umsetzung des Vorhabens entsprechend der Dauer des Klageverfahrens verzögern und die Baukosten aufgrund von Preissteigerungen steigen werden. Auf eine aktuelle RHEINPFALZ-Anfrage, ob das Projekt auf Eis liegt und der Zeitplan für die Baustraße zur B9 bei Kuhardt gehalten werden kann, antwortet die SGD knapp und vage. Nur so viel: „Wir hatten mittlerweile zwei Gesprächsrunden mit dem NABU und sind zuversichtlich im Hinblick auf eine Einigung.“