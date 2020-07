Am frühen Morgen des 23. Juli hat es in der Ulmenstraße in Sondernheim in einer Wohnung gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, fing aus bislang ungeklärter Ursache ein hölzerner Türrahmen Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, es entstand ein Sachschaden zwischen 5000 und 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen der Brandursache.