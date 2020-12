MAXIMILIANSAU. Pünktlich zum Advent standen 32 weihnachtliche Holzfiguren an acht Stellen in Maximiliansau. Diese Aktion zur Ortsverschönerung soll die Adventszeit einläuten. Ortsvorsteher Jochen Schaaf und Stadtrat Mario Daum waren hierzu im Ortsbezirk der Stadt Wörth unterwegs.

Die zahlreichen Holzfiguren mit Herbstmotiven wurden eingesammelt – und damit in den Winterschlaf geschickt. Dort warten Igel, Maulwurf, Fuchs und Co. bis zum nächsten Herbst. Im Winterquartier stehen zwischenzeitlich für jede Jahreszeit Holzfiguren, denn rund 100 davon wurden in den vergangenen zwölf Monaten geschaffen.

Ortsvorsteher Jochen Schaaf hat die Erstellung der Holzfiguren maßgeblich organisiert. Dazu wurden Motive gefunden; es wurde gesägt, grundiert, bemalt und lasiert. „Die Aktionen haben über all die Monate viele Menschen zusammengebracht, denen allen etwas an unserem Ort liegt. Gemeinsam den Ort zu verschönern, das ist eine wunderbare Aufgabe“, freut sich Schaaf.

Holzfiguren für alle vier Jahreszeiten

Beteiligt an den Aktionen waren Messdiener und Naturfreunde, Mitglieder vom Malerring und viele weitere kleine und große Helfer aus der gesamten Bürgerschaft. Gefördert und unterstützt wurden die Aktionen stets von „Demokratie leben“, einem Projekt, an dem auch die Stadt Wörth teilnimmt und das auch die Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ finanziell unterstützt.

Auch wenn nun für alle vier Jahreszeiten Holzfiguren vorhanden sind, hegen die Beteiligten noch weitere Ideen: „Für kommendes Jahr soll es Figuren mit besonderen Motiven geben, an denen wir im Sommer arbeiten werden“, so Daum und Schaaf, die von ihren Plänen noch nicht mehr verraten wollen.