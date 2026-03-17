In Leimersheim steigen die Gebühren für Veranstaltungen. Bürgerhaus und Hugo-Dörrler-Halle erhalten neue Sätze – von Vereinsfeier bis Abschlussball.

Das Bürgerhaus steht Privatpersonen und Vereinen als Veranstaltungsort zur Verfügung, die Hugo-Dörrler-Halle kann für Sportaktivitäten und kulturelle Veranstaltungen genutzt werden. Die Nutzungsordnungen wurden zuletzt im April 2025 für das Bürgerhaus und im Januar 2015 für die Hugo-Dörrler-Halle aktualisiert.

Die Kostenentwicklungen und laufenden Aufwendungen für die Instandhaltung und Ausstattung machten eine Anpassung der Mietpreise erforderlich, die laut Beschluss des Gemeinderats für Neubuchungen ab dem 1. April gelten werden. Demnach werden die Gebühren für das Bürgerhaus um rund ein Drittel, für die Hugo-Dörrler-Halle um etwa 50 Prozent angehoben.

Die Miete für das Bürgerhaus wird pro Tag künftig 200 Euro für Leimersheimer Bürger und 350 Euro für Auswärtige kosten. Für die Ausrichtung eines Beerdigungskaffees werden 70 Euro und für die Miete des Festsaals für sonstige Veranstaltungen 130 Euro berechnet.

Für die Hugo-Dörrler-Halle gelten folgende Preise: Kulturelle Veranstaltungen von Leimersheimer Vereinen und Institutionen 300 Euro, sofern kein Eintritt verlangt, wird 200 Euro, interne Vereinsveranstaltung 150 Euro, Veranstaltung mit besonders sozial-karitativem Ziel 150 Euro, Veranstaltungen kommerzieller Anbieter 750 Euro, Abschlussveranstaltungen von Schulen 500 Euro sowie für die Mitbenutzung der Empore 100 Euro. Bei kommerziellen und Schulabschlussveranstaltungen ist eine Kaution von 500 Euro zu hinterlegen.