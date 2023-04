Da der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz den kommunalen Finanzausgleich für verfassungswidrig erklärt hat, müssen die Kommunen ab 2023 die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer erhöhen. Die Nivellierungssätze orientieren sich künftig am Bundesschnitt. Für Rülzheim führt die Erhöhung zu rund 450.000 Euro Mehreinnahmen. Die Gemeinde habe gar keinen Spielraum, diese Erhöhung zu umgehen, sagte Ortsbürgermeister Reiner Hör (Aktive Bürger). Man sei dazu gezwungen, diesen Beschluss zu fassen. Um Gewerbetreibende gegenüber den Hausbesitzern nicht zu bevorteilen, habe man sich entschieden, auch die Gewerbesteuersätze anzupassen. Bei den Ratsmitgliedern stieß diese Erhöhung auf Unwillen. Es sei nicht fair vom Land, die Entscheidung zur Erhöhung der Hebesätze an die Kommunen abzugeben, so Rudi Jud (Freie Wähler). Die Erhöhung betreffe jeden Bürger, nicht nur die Hausbesitzer. Auch Mieter müssten diese bezahlen, da die Hausbesitzer sie auf die Nebenkosten umlegen können. Lisa Dudenhöffer-Essert (CDU) kritisierte ebenfalls diese Entscheidung. Ihre Fraktion stimme zu, weil es keine andere Möglichkeit gebe. Einstimmig nahm der Ortsgemeinderat die Erhöhung an.