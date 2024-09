Die Seniorenbeauftragte des Bärendorfes, Esther Stadel, eine ausgebildete Fachkraft, soll zukünftig eine höhere Aufwandsentschädigung erhalten. Das hat laut Ottersheims Ortsbürgermeister Gerald Job (Wählergruppe Job) der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Sie soll demnach monatlich 25 Prozent der Bezüge des Ortsbürgermeisters erhalten, was laut Job rund 350 Euro ausmacht, 100 Euro mehr als bisher. Außerdem soll nach dem Willen des Rates am Kerweplatz die Stromversorgung verbessert werden, unter anderem um einen Autoscooter versorgen zu können. Aber auch andere Schausteller/Anbieter könnten bei der Kerwe und beim Martinusmarkt davon profitieren.