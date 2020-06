Ein leicht alkoholisierter Mann spannte am Samstag gegen 21.50 Uhr eine Hängematte zwischen zwei Ampelmasten in der Karlsruher Willy-Brandt-Allee. Eine Zeuge informierte die Polizei. Die Beamten forderten den Mann auf die Hängematte abzuhängen. Der Mann war offenbar einsichtig und kam laut Polizei „dieser Aufforderung unverzüglich nach, so dass keine weiteren Maßnahmen getroffen werden mussten“.