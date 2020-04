Der Germersheimer Häckselplatz bleibt in der letzten Woche im April geschlossen, geht aber ab Anfang Mai wieder in den Normalbetrieb über. Ab Samstag, 2. Mai hat der städtische Häckselplatz also wieder jeden Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Aufgrund der aktuellen Situation gelten am Kompostplatz auch weiterhin besondere Vorsichtsmaßnahmen. Personal ist vor Ort.