Während der Osterferien entstand auf dem Campus in Rheinzabern eine moderne Containeranlage, die künftig als temporäre Unterkunft für das neue Gymnasium dienen wird. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Die Arbeiten liefen planmäßig und sollten bis zum Schulstart nach Ostern abgeschlossen sein.

Für das kommende Schuljahr 2026/27 wird zunächst eine zweigeschossige Anlage errichtet. Im darauffolgenden Schuljahr wird ein weiteres Geschoss ergänzt. Insgesamt umfasst die Zwischenlösung rund 2700 Quadratmeter Nutzfläche, verteilt auf 153 Containermodule. Die Kosten für Miete, Ausstattung und Medienversorgung belaufen sich auf etwa 2,5 Millionen Euro.

Aktuell sind die Container in anthrazitfarbenem Design aufgestellt. Eine farbliche Folierung soll in den kommenden Monaten folgen und dem Erscheinungsbild des Campus angepasst werden, kündigte die Kreisverwaltung an. Bis zur voraussichtlichen Fertigstellung des Neubaus im Sommer 2029 wird das Gymnasium Rheinzabern in den Containerräumlichkeiten untergebracht sein.