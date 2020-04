Der Gemüsebaubetrieb Steegmüller aus Weingarten ist sehr positiv überrascht. Auf Anfrage teilte Nadja Steegmüller mit, dass sich sehr viele Erntehelfer aus der Region bei Ihnen gemeldet hätten. „Die Helfer sind sehr fleißig und haben sich von der Arbeit auf dem Feld keinesfalls abschrecken lassen“ berichtet Steegmüller erfreut. Die Erntehelfer hätten Spaß an ihrer Arbeit und sich zum Teil sogar untereinander angefreundet. Auch mit der Bezahlung seien sie zufrieden. Bezahlt wird von den Landwirten in der Region, beispielsweise von dem Obst- und Spargelhof Zapf in Kandel, dem Spargelhof Gleich in Weingarten aber auch dem Weingartener Gemüsebaubetrieb Steegmüller, der Mindestlohn. Höhere Löhne sind für die Landwirte einfach nicht umsetzbar. Mit einem Anstieg der Lohnkosten würde nämlich gleichzeitig auch der Preis für die Produkte, also für das Obst und Gemüse steigen.