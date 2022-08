Hunderte Besucher schlenderten am Sonntag über das Zeiskamer Zwiebelfest. Die 800 Sitzplätze, die der Gesangverein Frohsinn bei der 40. Auflage des Fests aufgestellt hatte, waren überwiegend voll. Auch die Geschäfte auf dem deutsch-französischen Bauernmarkt mit über 50 Ständen liefen offensichtlich gut. Wie andere Vereine auch hatte der GV nach zweijähriger Corona-Pause Probleme, so viele Helfer wie früher zusammenzutrommeln. In den Vorjahren waren regelmäßig um die 160 Helfer für die Bewirtung und Organisation des zweitägigen „Zwewwlfeschts“ am Start. Diesmal musste der Verein mit weniger auskommen. Deswegen war das Sitzplatzangebot um ein Drittel reduziert worden.