Schulsozialarbeit kostet Geld. Es ist aber gut investiertes Geld in junge Menschen.

Die Schule will – und die Politik ermöglicht jetzt zumindest den Einstieg in die Schulsozialarbeit an der Grundschule Ottersheim-Knittelsheim. Das ist gut so. Schulsozialarbeit ist wertvoll – und wird in einer sich veränderten Welt immer wichtiger. Gerade jetzt – in Pandemie- und Kriegszeiten – brauchen Kinder Halt und Unterstützung. Die Kooperation von Schule und Jugendhilfe macht Sinn, ergänzt sich. Jedes Kind ist anders, verarbeitet Konflikte und Probleme auf seine Art, hat unterschiedliche Stärken und Schwächen. Schulsozialarbeit geht auf die Bedürfnisse der Individuen ein, ermutigt sie, unterbreitet Angebote, hilft ihnen auf vertrauensvolle Weise, sich im Alltag, im Umfeld zurechtzufinden. Sie hat aber nicht nur Kinder mit Problemen und deren Klassen, sondern die gesamte Schulgemeinschaft im Blick, berät auch Lehrkräfte und Eltern.

Ein wichtiger Aspekt: präventive Arbeit. Schulsozialarbeit will also schon im Vorfeld dafür sorgen, dass Probleme erst gar nicht entstehen. Jeder Euro, der in Schulsozialarbeit fließt, ist daher gut angelegtes Geld in die wertvolle Kapitalanlage Kind. Und das wird sich auszahlen. nti