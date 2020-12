Nach der andauernden Unzuverlässigkeit kann es unter veränderten Vorzeichen nur besser werden.

Die ersten zehn Jahre des Stadtbahnzeitalters zwischen Wörth und Germersheim waren keine goldenen: Den „Kinderkrankheiten“ folgten Umleitungsphasen wegen der Karlsruher Tunnelbaustelle und dazu Fahrtausfälle wegen Personalmangels. Über Jahre schaffte es die AVG als Betreiberin nicht, ihren Ruf der Unzuverlässigkeit loszuwerden und in ruhigeres Fahrwasser zu gelangen. Irgendwann war der öffentliche Druck wohl so groß, dass ab 2023 die AVG einen Teil des Stadtbahnverkehrs an die S-Bahn abgeben muss.

Gut für die, die in Germersheim Richtung Speyer nicht mehr umsteigen brauchen, sondern durchfahren können. Gut für die, die am Karlsruher Hauptbahnhof umsteigen. Nachteilig aber für die, die in die Karlsruher Innenstadt wollen. Ungenutzt blieb auch die Chance zum Stadtbahn-Start zwischen Wörth und Germersheim massenhaft begeisterte neue Fahrgäste zu gewinnen. Von Werbung zum Start der neuen Stadtbahn war wenig zu sehen, später ebenfalls nicht.

Sei’s drum: Die Aussichten sind gut – beim Tunnelbau in Karlsruhe ist ein Ende absehbar und seit fast zwei Jahren fallen kaum noch Fahrten wegen Personalmangel aus. Und natürlich ist die bessere Verknüpfung der Südpfalz mit Karlsruhe, aber auch den Gemeinden entlang der Strecke eine durchweg positive Sache.