Die Eichen im Bellheimer Wald bleiben Problemkinder. Nachdem gemäß Ratsbeschluss Anfang Februar vorsichtshalber wegen Einsturzgefahr 35 der Bäume gefällt wurden, sind nun am Waldfestplatz weitere Eichen als kritisch eingestuft worden. Darüber informierte der Ortsbeigeordnete Hermann-Josef Schwab (CDU) am Donnerstag den Gemeinderat. Zwei der vier als kritisch eingestuften Bäume würden bereits jetzt kein Laub mehr tragen. „Wenn das so weiter geht, sind in wenigen Jahren keine Bäume mehr da, weil sie gefällt werden müssen“, sagte Schwab. Nun soll ein Gutachter nach den Ursachen forschen.

Eine Frage, der dabei nachgegangen werden soll, ist die der Bewässerung. Schwab berichtete von einer Eiche, die kürzlich in vollem Grün umgefallen sei, samt Wurzel. In Lustadt habe es vor Kurzem einen ähnlichen Fall gegeben, obwohl es keinen Sturm gegeben habe. Laut Schwab ist es wichtig, die Bäume zu erhalten, nicht nur weil sie auch einen wirtschaftlichen Wert hätten.