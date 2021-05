Mit der Vernehmung weiterer Zeugen und dem Gutachten eines Sachverständigen zu den Aussagen der Kinder wurde vor der Zweiten Strafkammer des Landgerichts Landau die Verhandlung gegen einen 29-Jährigen am Montag fortgesetzt. Der Mann soll im Sommer 2019 in einem Kindergarten im Kreis Germersheim mehrere Kinder sexuell missbraucht haben.

Von Maria Schwering

Laut Gutachter besteht kein Zweifel daran, dass die Angaben der Kinder auf Erlebnissen beruhen. Es gebe wissenschaftliche Methoden, den Wahrheitsgehalt kindlicher Aussagen zu überprüfen, und in beiden Fällen müssten die von den Kindern geschilderten Erlebnisse als wahr angesehen werden. Der Mann, der als Erzieher in der Einrichtung angestellt war, hatte eingeräumt, in mindestens vier Fällen die Kinder unsittlich berührt zu haben: Zwei Jungen je einmal, ein Mädchen öfter und ein anderes nur ein Mal, obwohl dieses Kind auch von mehreren Fällen berichtet hatte.

Aus finanziellen Gründen hatte sich der Angeklagte einem „Deal“ – einer Absprache unter allen Beteiligten über den Ausgang des Verfahrens, also der zu erwartenden Höchststrafe – verweigert. Die als Schmerzensgeld geforderte Summe erschien ihm zu hoch. Deswegen konnte das Verfahren nicht abgekürzt werden. Die betroffenen Kinder mussten, per Video-Schaltung, vom Gericht gehört werden – was sie mit bemerkenswerter Fassung bewältigten.

Es soll zuvor schon Übergriffe gegeben haben

Zwei frühere Ausbilder des Angeklagten berichteten, dass der Mann seine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher nicht abgeschlossen hat. Bei der Wiederholung des Anerkennungsjahres, dass er bei einer Einrichtung im in Wörth abgeleistet habe, sei es schon einmal zu einem Übergriff auf einen fünfjährigen Jungen gekommen. Daraufhin sei das Ausbildungsverhältnis umgehend beendet worden. Die Ausbildungsleiter berichteten, dass der Mann signalisiert hat, nicht mehr mit Kindern arbeiten zu wollen.

Die Mutter eines betroffenen Mädchens berichtete, dass ihre Tochter die Erlebnisse vergleichsweise gut verkraftet habe. Eine Zeit lang habe sie sich weder von ihrem Vater noch vom Kinderarzt anfassen lassen wollen; doch das sei vorübergegangen. Sie werde regelmäßig psychologisch betreut, was ihr gut tue.

Ex-Klassenkameradin bestreitet intime Beziehung

Zu einer Psychologin geht auch der Angeklagte seit einiger Zeit. Sie berichtete dem Gericht, dass er daran arbeite, die Geschehnisse zu verarbeiten. Sie sprach bei ihm von einer auch in sexueller Hinsicht „verzögerten Reife“; im Mittelpunkt seines Lebens stünden seine Eltern. Er habe ihr von frühen „klassischen“ sexuellen Erfahrungen mit einer Klassenkameradin berichtet. Zu ihrem Erstaunen sagte der Richter, dass die Kammer diese Frau ausfindig gemacht und befragt habe. Sie habe jedoch jegliche intime Beziehung zum Angeklagten vehement bestritten. Der Angeklagte wollte sich dazu nicht äußern. Laut Psychologin hat der Angeklagte einen Teil der Taten zwar eingestanden, aber es fehle bisher an der nötigen Empathie für die Opfer. Er habe auch die Motivation für sein Handeln nicht erklären können und immer wieder sein gutes Verhältnis zu den Kindern betont.

Die Verhandlung wird am Mittwoch, 19. Mai, um 9 Uhr fortgesetzt.