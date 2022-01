In mehreren Orten im Kreis Germersheim kontrollierte die Polizei am Dienstagabend den Verkehr. Zwischen 16.10 und 17 Uhr wurde in der Unteren Hauptstraße in Leimersheim die Geschwindigkeit gemessen. Hierbei waren insgesamt sieben Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Ein Fahrzeugführer wurde ohne angelegten Gurt gebührenpflichtig verwarnt. Bei weiteren sechs Fahrzeugen wurden Mängel festgestellt, die sie im Nachhinein beseitigen und nochmals vorzeigen müssen. In der Bahnhofstraße in Rülzheim wurden zwischen 16.30 und 17.50 Uhr insgesamt zwölf Fahrzeuge festgestellt, die Mängel aufwiesen. Weiterhin wurden zwei Fahrzeugführer ohne angelegten Gurt festgestellt, informierte die Polizei. Zwischen 17.20 und 18.20 Uhr wurden in der Rülzheimer Straße in Kuhardt acht Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt, da sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern überschritten. Ein Fahrzeug wies zudem einen Mangel auf. In der Josef-Probst-Straße in Germersheim hielten sich zwischen 19.20 und 19.40 Uhr fünf Verkehrsteilnehmer nicht an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung. Darüber hinaus war eine Zivilstreife unterwegs, die fünf Gurtmuffel ertappte. Zudem wurde gegen zwei weitere Fahrer eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erfasst, da diese während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon nutzten. Sie erwartet laut Polizeibericht nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister. Am Dienstagnachmittag kontrollierte die Polizei noch zwei weitere Verkehrsteilnehmer in der Josef-Probst-Straße in Germersheim: Ein 26-Jähriger stand unter Drogeneinfluss und ein 59-Jähriger mit 1,21 Promille unter Alkoholeinfluss.