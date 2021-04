Nachdem sich Bürger beschwert hatten, kontrollierte die Polizei am Donnerstag den Verkehr und das Tempo-30-Gebot in der Bahnhofstraße in Zeiskam. Bei mittlerem Verkehrsaufkommen ergaben sich hierbei 15 Geschwindigkeitsverstöße, die geahndet wurden. „Spitzenreiter“ waren ein Pkw mit 48 und ein Lkw mit 46 Stundenkilometern. Zudem nahmen die Beamten vier Mängelberichte auf: Es fehlten Warnwesten, Warndreiecke und ordnungsgemäße Verbandkästen. Zu guter Letzt wurde noch ein „Gurtmuffel“ verwarnt.