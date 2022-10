Erneut hat am Montagmorgen die Polizei das Durchfahrtsverbot im Bereich der an die Karl-Silbernagel-Straße in Bellheim angrenzenden Wirtschaftswege kontrolliert. Im Zeitraum von 7.30 Uhr bis 9 Uhr wurden neun Verkehrsteilnehmer kontrolliert, welche unberechtigt die dortigen Wirtschaftswege befuhren. Zwei weitere „Gurtmuffel“ wurden kostenpflichtig verwarnt.