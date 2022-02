Erneut kontrollierte die Polizei in Germersheim den Verkehr in der Rheinbrückenstraße. Dabei wurden insgesamt 27 sogenannter „Gurtmuffel“ verwarnt. Für jeden nicht angelegten Gurt werden nach dem Bußgeldkatalog 30 Euro fällig. Zudem stellten die Beamten an sechs Fahrzeugen technische Mängel fest.