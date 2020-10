Eine 28-Jährige hat der Polizei am Freitag, 16. Oktober, um 0.45 Uhr mehrere ausgehobene Gullideckel in der Fortmühlstraße in Bellheim gemeldet. Wie die Beamten weiter berichten, hat eine Streife vier Deckel wieder in die Straße eingesetzt. Es kam niemand zu Schaden.