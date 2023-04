Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Man muss realistisch bleiben. Der Mensch kann sich aufs Jahr gesehen nicht im Wochenrhythmus über eine neue Hochzeit, Nachwuchs, oder eine prickelnd frische erotische Liebschaft freuen. Also sind es die winterlichen Ereignisse Weihnachten und Silvester, die den Sektverbrauch im Land in die Höhe schäumen lassen. So wie beim Weingut von Oliver Heintz.

Gut, dass der alljährliche Run auf die gute Flasche regionalen Sekts noch so viele übrig gelassen hat, dass für ein Foto auch eine schöne Hintergrundkulisse vorhanden ist. Oliver